Полицейские раскрыли кражу смартфона из дома жителя села Селищи Касимовского округа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России «Касимовский» обратился 42-летний житель села Селищи и сообщил, что из дома пропал его мобильник. Заявитель рассказал, что недавно к нему в гости пришла знакомая, которая проживает в городе Касимове. Мужчина был рад ее визиту и предложил устроить застолье. Через некоторое время хозяин дома задремал, а когда пробудился, то гостья уже ушла и мобильник пропал.

Оперативники уголовного розыска подробно расспросили мужчину о личности гостьи, но узнали немного – имя и то, что она приехала из райцентра.

Село Селищи расположено недалеко от города Касимова, но полицейские предположили, что женщина, которая гостила у потерпевшего, вряд ли пришла из райцентра пешком и опросили людей, проживающих рядом с остановкой автобуса, откуда она могла приехать. Вскоре оперативники установили личность этой местной жительницы. К краже оказалась причастна 37-летняя жительница города Касимова.

Полицейские разыскали эту женщину. Поначалу она отрицала причастность к хищению, но когда у ее ребенка обнаружили похищенный телефон, перестала отпираться. Злоумышленницу задержали. Украденное изъяли.

Ранее эту женщину осудили за кражу, совершенную при похожих обстоятельствах.

По предварительной информации, 37-летняя женщина во время одного из визитов в село Селищи приметила смартфон знакомого. Он ей понравился. Женщина задумала порадовать ребенка таким подарком. Предполагая, что мужчина не откажется с ней употребить спиртное, она приехала в гости и намекнула о застолье. Дождавшись, когда хозяин дома под действием алкоголя заснет, злоумышленница забрала смартфон и скрылась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.