На участке железной дороги Денежниково — Хрущёво в Рязанской области продолжают устранять последствия непогоды. Поезда на перегоне следуют с ограничением скорости, из-за чего сохраняются задержки в расписании составов дальнего следования, направляющихся на юг.

Как сообщили в Московской железной дороге, пассажиров поездов, опаздывающих более чем на четыре часа, обеспечивают питанием и питьевой водой. На вокзалах и станциях организовано информирование пассажиров.

Из-за опоздания составов к конечным станциям могут измениться графики их отправления в обратном направлении.

Узнать актуальное время движения поездов можно в приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД или по телефону горячей линии 8-800-775-00-00. Звонки бесплатные, служба работает круглосуточно.