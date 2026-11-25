В Шиловском районе Рязанской области муниципальное учреждение культуры оплатило мебель, которую подрядчик так и не поставил. Из-за этого бюджет потерял 1,4 млн рублей.

Нарушение выявила районная прокуратура во время проверки исполнения национальных проектов. Как установили надзорные органы, учреждение заключило с индивидуальным предпринимателем контракт на поставку, сборку и расстановку мебели. Закупку финансировали в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Однако предприниматель свои обязательства не выполнил, а заказчик перечислил ему деньги.

По постановлению прокурора должностное лицо, допустившее нарушение бюджетного законодательства, привлекли к административной ответственности по статье 15.14 КоАП РФ. Ему назначили штраф 20 тысяч рублей.

Надзор за исполнением национальных проектов в Рязанской области ведётся по поручению прокурора региона Дмитрия Коданёва.