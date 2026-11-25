Удар Службы безопасности Украины (СБУ) по российскому корвету «Меркурий» в Ливии не приведёт к серьёзным изменениям в деятельности «Африканского корпуса» Минобороны РФ. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в комментарии «Ленте.ру».

По оценке востоковеда, действия Киева на африканском направлении прежде всего нацелены на репутационный ущерб России. При этом подобные атаки не способны существенно ослабить российские возможности на континенте.

Лукьянов считает, что Москва располагает достаточными ресурсами для выполнения текущих задач в регионе. Инфраструктура снабжения «Африканского корпуса» принципиально не пострадает, хотя произошедшее требует усиления мер безопасности.

Для предотвращения новых атак необходимо повысить безопасность морских перевозок и сухопутных маршрутов, по которым перемещаются российские грузы.

Кроме того, эксперт считает необходимым наладить взаимодействие со странами региона для предупреждения повторных нападений.

Ещё одним направлением он назвал координацию действий с Африканским союзом, другими региональными организациями и отдельными государствами на двусторонней основе.

Таким образом, по оценке Лукьянова, произошедшее потребует дополнительных мер защиты российских интересов в Африке, но не изменит принципиально возможности России на континенте.