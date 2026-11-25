Утром 25 ноября в Рязани произошло отключение электроэнергии в нескольких районах города и ближайших населённых пунктах. Авария случилась в 4:41 из-за технологического нарушения в ПАО «Россети Центр и Приволжье». Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Без света остались жители по следующим улицам: Дашки район, Роща, Храпово, Божатково, Божатково р-н, с/т «Планета».

Аварийная бригада занимается поиском и локализацией повреждённого участка электросети. По предварительной информации энергетиков, электроснабжение планируют восстановить до 12:00.

Уточнить информацию об отключении можно по телефону 55-01-12.