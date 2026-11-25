Рыболовам грозит штраф до 5 тысяч рублей за вылов русской быстрянки — рыбы, которую легко спутать с обычной уклейкой. Дополнительно инспекция может взыскать компенсацию за ущерб природе. В результате несколько небольших рыбок в садке способны обернуться расходами в десятки тысяч рублей.

О рисках для любителей рыбалки рассказал сайт www.ixbt.com. По данным издания, проблема заключается в том, что быстрянка внешне напоминает распространённую уклейку. Обе рыбы встречаются на одних участках рек, клюют на одинаковые наживки и могут оказаться в одном улове.

При этом русская быстрянка относится к охраняемым видам. Её незаконная добыча влечёт ответственность по статье 8.35 КоАП РФ. Незнание особенностей рыбы не освобождает от ответственности: пойманную особь необходимо сразу отпустить.

Сколько придётся заплатить за вылов быстрянки

Для граждан штраф за нарушение составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей. Кроме того, инспекторы могут конфисковать удилища и другие орудия лова.

Отдельно рассчитывается ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам. За каждую особь охраняемой рыбы предусмотрена установленная такса. Поэтому при обнаружении в садке нескольких быстрянок общая сумма взысканий, по оценке ixbt.com, может составить 30–50 тысяч рублей.

Дополнительные расходы возможны, если нарушение произошло во время весенне-летнего нерестового запрета или на территории заказника. В таких случаях размер компенсации за каждый экземпляр увеличивается вдвое.

Как отличить быстрянку от уклейки

Главный внешний признак русской быстрянки — характерная тёмная полоска из точек вдоль боковой линии. Она напоминает двойную пунктирную строчку. У обычной уклейки такой рисунок отсутствует: её бока имеют ровный серебристый оттенок.

Есть и другие различия.

Уклейка отличается вытянутым и узким телом, тогда как быстрянка выглядит более широкой и плотной, с выраженной спиной.

Различается и строение рта. У уклейки он направлен вверх, что позволяет собирать корм с поверхности воды. У быстрянки рот конечный или полунижний — такая форма помогает ей искать пищу в толще воды и у дна.

Ещё один ориентир — окраска плавников. У быстрянки возле оснований грудных, брюшных и анального плавников могут быть заметны желтоватые, оранжевые или розоватые оттенки. У уклейки плавники обычно серые или прозрачные.

Где можно встретить охраняемую рыбу

Русская быстрянка предпочитает чистые водоёмы с быстрым течением и высоким содержанием кислорода. Её можно встретить на каменистых перекатах, песчаных косах и участках рек с сильной струёй.

Стоячих водоёмов, заросших заливов и прудов эта рыба, как правило, избегает. На речных перекатах она может держаться вместе с уклейкой и ельцом.

Чтобы не допустить случайного вылова охраняемого вида, рыболовам рекомендуют осматривать каждую небольшую рыбу сразу после снятия с крючка. Если на боках заметен характерный тёмный пунктир, такую особь необходимо немедленно вернуть в воду.