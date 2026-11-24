Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов провел личный прием граждан, в ходе которого обсудил с жителями региона актуальные вопросы развития спорта и туризма.

Одной из ключевых тем приема стало развитие уличных видов спорта, которые с каждым годом набирают все большую популярность среди рязанской молодежи. Жители региона предложили создать в Рязани межсезонный скейт-парк, где спортсмены смогут продолжать тренировки даже в зимний период.

«Всё большую популярность у молодёжи приобретают уличные виды спорта. В Рязани планируется открытие межсезонного скейт-парка, чтобы можно было продолжать тренировки в зимний период. Поддержим эту инициативу», — отметил Артем Бранов по итогам встречи.

Еще одной инициативой, представленной на приеме, стал образовательно-туристический проект в Солотче, связанный с сохранением творческого наследия великого русского писателя Константина Паустовского.

Автор идеи предложил создать интерактивную карту-схему туристического маршрута, проходящего по местам, описанным в повести «Мещёрская сторона». Основа маршрута — узкоколейная дорога «Мещёрская магистраль», которая исторически связана с этими местами и является важной частью регионального наследия.

Артем Бранов высоко оценил проект и договорился с автором идеи о дополнительной проработке вопросов его практического воплощения. Реализация такого маршрута позволит не только привлечь туристов в Солотчу, но и познакомить новое поколение с богатой литературной историей Рязанского края.