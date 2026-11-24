Молитва может помочь человеку настроиться на похудение, занятия спортом и соблюдение правильного питания. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил глава движения «Россия православная» Михаил Иванов.

По его словам, верующие могут обращаться к Богу перед началом любого доброго дела, в том числе когда хотят привести себя в форму. Молитва, как пояснил общественник, помогает обрести терпение, силы и дисциплину.

При этом Иванов подчеркнул, что духовная поддержка не избавляет человека от необходимости самостоятельно работать над собой. Для достижения результата нужны регулярные тренировки, умеренность в питании и ответственное отношение к здоровью.

Общественник призвал не превращать заботу о внешности в главную жизненную цель. Он предостерёг от чрезмерных физических нагрузок и слишком строгих ограничений в питании.

Иванов посоветовал перед началом похудения проконсультироваться с врачом, а также попросить благословения у духовника. По его мнению, важно сохранять разумный подход и не изнурять организм ради быстрого результата.

В качестве духовной поддержки он рекомендовал молитвы о здравии, терпении и силах. Они, по словам общественника, помогут избежать уныния, если желаемые изменения не наступают сразу.