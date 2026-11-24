В Рязани жителей просят быть осторожнее из-за подозрительного мужчины, замеченного в жилых районах. По информации, опубликованной каналом «Топор. Новости Рязани» в «Максе», этот человек преследует молодых женщин, заходя с ними в подъезды многоквартирных домов.

Согласно сообщениям очевидцев, мужчина заходит в подъезд вслед за девушками, поднимается вместе с ними на нужный этаж, а затем начинает проверять ручки входных дверей их квартир, дергая их.

Подобное поведение вызывает тревогу у жителей, так как оно может быть попыткой найти незапертую дверь для кражи или иметь иные криминальные намерения.

Автор сообщения просит девушек быть предельно осторожными.