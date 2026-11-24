Государственная корпорация «Роскосмос» показала спутниковые снимки масштабного балканского циклона, который стал причиной аномальных снегопадов в Центральной России, включая Рязанскую область.

Масштабный атмосферный вихрь удалось зафиксировать с орбиты российскими метеорологическими аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М». На опубликованных кадрах видна облачная масса, которая накрыла значительную часть европейской территории России.

По данным метеорологов, причиной резкого ухудшения погоды стал циклон «Вилка», пришедший с юго-запада, с Балканского полуострова. Двигаясь на северо-восток, он принес в регион обильные осадки в виде снега, шквалистый ветер и метели.

Синоптики предупреждают, что активная фаза снегопада сохранится в течение дня, ночи и среды, 25 ноября. В отдельных районах Рязанской области ожидаются опасные метеорологические явления: налипание тяжелого мокрого снега на провода и ветви деревьев, сильная гололедица на дорогах, образование снежных заносов.