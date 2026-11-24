В Рязанской области подвели промежуточные итоги работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Заседание профильной комиссии при региональном правительстве провел заместитель Председателя Правительства Павел Супрун. В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных ведомств, правоохранительных органов, депутаты областной Думы и представители муниципальных образований.

Открывая заседание, Павел Супрун отметил, что статистика 2026 года демонстрирует уверенное снижение аварийности на дорогах региона. По итогам 10 месяцев 2026 года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 11,5%, число погибших уменьшилось на 13%, а раненых — на 9%.

«Хотелось бы обратить внимание на то, что главными причинами тяжелых аварий остается выезд на встречную полосу и превышение скорости. Это говорит о том, что работу с водителями и контроль дисциплины на трассах нельзя ослаблять. Наша задача, чтобы положительная динамика закрепилась в 2027 году», — подчеркнул Павел Супрун.

Несмотря на общие позитивные тенденции, в ряде территорий ситуация остается напряженной. В частности, Павел Супрун обратил внимание на рост аварийности в Пронском муниципальном округе. Он призвал местные власти активизировать работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма, уделив особое внимание безопасности несовершеннолетних участников движения и обустройству пешеходных переходов.

Ключевым фактором обеспечения безопасности заместитель председателя правительства назвал состояние улично-дорожной сети — наличие дорожных знаков, качественной разметки и надлежащего освещения.

Начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Романов подробно проинформировал участников заседания о состоянии аварийности в регионе. Особое внимание было уделено работе по ликвидации мест концентрации ДТП и аварийно-опасных участков на дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения.

В 2026 году в соответствии с утвержденным планом были реализованы масштабные мероприятия по повышению безопасности. На дорогах региона установлены дополнительные информационные щиты и современные комплексы фото- и видеофиксации, которые отслеживают не только превышение скоростного режима, но и использование мобильного телефона во время движения, а также непристегнутый ремень безопасности.

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Антонина Черских рассказала о реализации мероприятий дорожной части национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт». По итогам обсуждения был утвержден план работы комиссии на 2027 год, который предусматривает дальнейшее снижение аварийности и повышение качества дорожной инфраструктуры.