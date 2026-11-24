В Рязанской области 50-летний мужчина проявил удивительную силу воли, преодолев сильную боль и потерю сознания, чтобы самостоятельно добраться до машины и вызвать скорую помощь.

Как рассказал пострадавший, инцидент произошел недалеко от Рязани. Мужчина возвращался к своей машине, припаркованной у трассы М-5, и решил сократить путь через лесополосу. Недавние дожди сделали тропинку крайне скользкой и труднопроходимой, однако мужчина, уверенный в своей физической форме, решил продолжить путь.

«Даже не сразу понял, что произошло. Оказалось, лежу на земле. От резкой сильной боли в левой руке на несколько минут потерял сознание. Очнулся с трудом. Даже пошевелиться было трудно», — вспоминает пациент.

Оказавшись один в лесополосе, мужчина осознал, что в таком состоянии его могут найти очень нескоро. Собрав все силы, он усилием воли заставил себя подняться и с большим трудом, преодолевая боль, добрался до автомобиля. Только оказавшись в машине, он смог вызвать скорую помощь.

На вызов приехали врач Кирилл Алдонин и фельдшер Елена Головцова. Медики сразу оценили тяжесть состояния пациента и уверенно оказали необходимую помощь.