В Рязанской области продолжается системная работа по поддержке семей, пострадавших в результате массированной атаки ВСУ. Губернатор региона Павел Малков рассказал ТАСС на международном форуме Финансового университета о том, как власти помогают жителям вернуться к нормальной жизни.

По словам главы региона, работа с пострадавшими ведется не по шаблону, а с учетом особенностей каждой конкретной ситуации.

«С каждой семьей, с каждым пострадавшим человеком мы работали отдельно — решали какие-то вопросы, которые возникали после ликвидации всей этой ситуации: где-то по учебным заведениям, где-то по работе, где-то по проживанию. С каждым индивидуально», — подчеркнул Павел Малков.

Такой подход позволяет учесть все нюансы: от устройства детей в детские сады и школы до помощи с трудоустройством и временным жильем.

Губернатор отметил, что основной объем восстановительных работ уже выполнен. По его словам, осталось буквально несколько квартир, где повреждено остекление на балконах.

«Это либо там, где остекление повреждено только на балконах, и оно не несет какой-то опасности, потому что квартира разморозится, и будет некомфортно жить, но и эти окна мы заменим», — уточнил Малков.

Особое внимание власти уделили семьям, чьи дома получили критические повреждения и подлежат разборке. По словам губернатора, все жители такого дома уже получили необходимые выплаты.

«Сейчас уже ремонт здания дома, в котором можно было его произвести, мы провели, жители заселились обратно. А дом, который у нас идет «под разбор», все жители получили сейчас квартиры, точнее, получили выплаты, и дальше уже большая часть из них приобрела за эти выплаты квартиры», — рассказал Павел Малков.

Выплаты пострадавшим производятся из средств регионального бюджета, а также при поддержке социально ответственных спонсоров, откликнувшихся на призыв о помощи.