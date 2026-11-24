В деревне Сергеево Клепиковского округа Рязанской области правоохранительные органы задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом на свою 35-летнюю супругу. Инцидент, по версии следствия, произошел на почве ревности и злоупотребления алкоголем.

Как стало известно, пара состояла в законном браке несколько лет, однако в последнее время отношения в семье обострились. Мужчина, начавший злоупотреблять спиртным, был вынужден переехать к родственникам после того, как жена заявила о намерении подать на развод.

Поводом для трагических событий стали подозрения мужчины в том, что у супруги появился новый поклонник. Придя в дом к жене в нетрезвом виде, он потребовал назвать имя соперника. Получив отказ и требование немедленно покинуть жилище, злоумышленник достал нож. Он пригрозил женщине убийством, а когда она попыталась защититься, нанес ей ранение руки.

Испугавшись последствий и увидев кровь, подозреваемый попытался скрыться с места происшествия. Однако его побег оказался недолгим благодаря действиям правоохранительных органов.

Дежурный отдела МВД России «Клепиковский», получив сообщение о случившемся от пострадавшей, передал ориентировку всем патрулям, несущим службу в городе Спас-Клепики и его окрестностях. Описание внешности и обстоятельства инцидента также получил наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники ведомства, оказавшиеся ближе всего к деревне Сергеево, оперативно перехватили мужчину на улице и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

Дознаватель полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовные дела по ч.2 ст.115 УК РФ и по ст.119 УК РФ, по каждой из которых грозит до 2 лет лишения свободы.