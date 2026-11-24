Дата следующего раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока не определена. При этом Москва и другие участники понимают, что переговорный процесс должен продолжиться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам представителя Кремля, конкретных договоренностей о сроках новой встречи пока нет.

Отдельные разногласия касаются формата переговоров. Европейские страны выступают за расширение состава участников до четырех сторон, однако Россия пока не видит необходимости в таком изменении.

Песков пояснил, что Москва не понимает, какой дополнительный вклад европейские представители смогут внести в процесс мирного урегулирования. В Кремле считают, что этот вопрос требует отдельного понимания.