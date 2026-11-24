Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области напоминает, что в рамках региональной госуслуги «Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании» участники специальной военной операции и члены их семей имеют право на бесплатное внеочередное социальное обслуживание.

Статус нуждающегося присваивается при обстоятельствах, которые существенно ухудшают качество жизни. Среди них — полная или частичная утрата способности к самообслуживанию, передвижению и обеспечению основных жизненных потребностей из-за ранения или инвалидности.

Социальные услуги в регионе предоставляются во всех муниципальных округах. Здесь действуют 13 комплексных центров социального обслуживания населения, а также 11 негосударственных поставщиков, включённых в специальный реестр и имеющих право на такую деятельность.

Участники СВО могут воспользоваться широким спектром помощи — как на дому, так и в полустационарном формате. Это социально-бытовые и социально-медицинские услуги, психологическая и правовая поддержка. В частности, специалисты отраслевых центров по индивидуальным запросам помогают с покупкой лекарств и продуктов, оплатой жилищно-коммунальных услуг, сопровождают бойцов в медицинские учреждения. Кроме того, участники спецоперации и их семьи могут в приоритетном порядке получать технические средства реабилитации в рамках развития системы долговременного ухода.

В текущем году социальным обслуживанием охвачены более 270 военнослужащих и членов их семей, ещё 73 человека воспользовались техническими средствами реабилитации.

Заявление на присвоение статуса нуждающегося в социальном обслуживании можно подать на портале «Госуслуги» или очно в Ресурсном центре социального обслуживания населения. Подробности — по телефону +7 (4912) 77-11-85.