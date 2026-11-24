В Рязанской области увеличили количество сил, привлечённых к восстановлению электроснабжения после сильного снегопада и метели. Сейчас последствия непогоды устраняют 66 бригад «Рязаньэнерго». В работах участвуют 155 энергетиков и 77 единиц спецтехники.

Ранее по теме: Энергетики устраняют последствия непогоды в трех округах Рязанской области

В филиале «Россети Центр и Приволжье» ввели особый режим работы, предусматривающий полную мобилизацию ресурсов. При необходимости к восстановлению сетей привлекут дополнительные бригады из соседних регионов.

Основные усилия энергетиков сосредоточены в Сасовском, Ряжском, Шиловском, Чучковском и Спасском округах.

По данным энергетиков, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 17 м/с привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи. В результате произошли обрывы проводов и локальные нарушения электроснабжения.

По прогнозу Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток 25 ноября.

Особое внимание специалисты уделяют социально значимым и инфраструктурным объектам. Для обеспечения их бесперебойного электроснабжения подготовили 19 резервных источников питания общей мощностью около 1,15 МВт.

В «Рязаньэнерго» продолжает работать оперативный штаб. Энергетики взаимодействуют с подразделениями МЧС, региональными властями и органами местного самоуправления, постоянно отслеживая погодную обстановку.

Жителей просят соблюдать осторожность. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нельзя приближаться к ним. О таких случаях необходимо сообщать энергетикам или в МЧС.