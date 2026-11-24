Специалисты «Рязаньэнерго» восстанавливают электроснабжение потребителей в нескольких округах Рязанской области после сильного мокрого снега, метели и порывов ветра до 17 м/с. Основные работы сосредоточены в Сасовском, Сараевском и Ряжском округах.

К ликвидации повреждений на энергообъектах привлекли 30 бригад. В восстановлении электроснабжения участвуют 110 специалистов, задействовано 35 единиц специальной техники.

Энергетики намерены работать непрерывно, пока электричество не вернется во все дома и другие объекты, оставшиеся без света из-за непогоды.

Для обеспечения социально значимых объектов в случае необходимости подготовили 19 резервных источников электроснабжения общей мощностью более 1,15 МВт.

В «Рязаньэнерго» действует оперативный штаб. Энергетики обмениваются информацией с подразделениями МЧС, региональными властями и органами местного самоуправления. Специалисты круглосуточно отслеживают погодную обстановку.

Жителей просят соблюдать осторожность. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нельзя приближаться к ним. О происшествии необходимо сообщить в энергокомпанию или МЧС.