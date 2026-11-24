Двадцать пятого ноября на Руси оставляли еду на пороге для бедняков. В церквях раздавали тёплую одежду. Праздник называли Иоаннов день. А ещё — Иоанн Милостивый. Святой был патриархом Александрийским в VII веке. Прославился добротой и заботой о бедных. В этот день помогали нуждающимся, молились о прощении и занимались рукоделием.

Двадцать пятого ноября в православной традиции отмечается день святого Иоанна Милостивого. Этот святой был патриархом Александрийским в VII веке. Известен он своей добротой и заботой о бедных. За что получил прозвище «Милостивый». Иоанн раздавал имущество нуждающимся, заботился о больных. А также способствовал примирению враждующих.

В народной традиции этот день именовали Иоаннов день или Иоанн Златоухий. В основе названия лежит идея о щедрости и доброте, которые символизируют этот день.

Особое внимание уделяли детям. Считалось, что ребёнок, которому рассказали о щедрости святого Иоанна, вырастет добрым и отзывчивым человеком.

Что можно делать 25 ноября

Заниматься благотворительностью. Иоанн Милостивый считается покровителем тех, кто помогает бедным. В этот день было принято делиться с нуждающимися. Давать милостыню, раздавать еду и тёплую одежду.

Молиться и просить о прощении. Считается, что молитвы святому Иоанну Милостивому помогают не только найти душевный покой. Но и наладить отношения с окружающими.

Планировать будущие дела. Этот день был удачным для осмысления и подготовки к важным проектам. Люди верили, что начатые в этот день планы будут успешными.

Заниматься рукоделием. В старину женщины начинали плести тёплые вещи. Чтобы обеспечить семью одеждой на зиму. Вязали носки, варежки, шарфы.

Что нельзя делать 25 ноября

Начинались запреты с отказа в помощи. Отказ помочь нуждающемуся в этот день считался большим грехом. Люди верили, что отказ от доброго дела может обернуться несчастьями.

Ссоры в Иоаннов день предвещали долгие и неприятные конфликты. Поэтому старались не выяснять отношения. Мир в семье в этот день был особенно важен.

Игнорировать духовные потребности не следовало. В этот день рекомендовалось читать молитвы и посещать церковь. А избегание духовной практики считалось дурным знаком.

И завершался список запретом на незаконченные дела. Недоведение работы до конца символизировало трудности в будущем. Поэтому старались завершать все начатые проекты.

Народные приметы на 25 ноября