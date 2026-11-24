24 ноября около 7:20 на 177-м километре автодороги «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород» в Касимовском округе столкнулись два грузовика MAN и Volvo.

В результате аварии погиб 42-летний водитель Volvo. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины столкновения.

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