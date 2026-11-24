В Рязани произошло отключение электроэнергии в районе Солотчи. Авария затронула несколько улиц и садоводческое товарищество в Полянском сельском поселении.

По информации АО «РГРЭС», технологическое нарушение произошло в 10:45. Без электричества остались жители улиц Санаторной, Мещерской и Солотчинского шоссе, а также территории Солотчи и СНТ «Отдых» в Полянском сельском поселении.

Аварийная бригада определяет повреждённый участок сети и принимает меры для восстановления электроснабжения.

Ориентировочное время устранения аварии — два часа.

По вопросам отключения электричества можно обратиться в АО «РГРЭС» по телефону 55-01-12.