Американский разведывательный самолёт Boeing RC-135U Combat Sent выполняет полёт над Финляндией вблизи западных границ России. Его маршрут проследило РИА Новости по данным авиационного мониторинга.

Самолёт вылетел с британской авиабазы Милденхолл около 5:13 мск и взял курс на восток. Затем он пересёк воздушное пространство Польши, пролетел неподалёку от Калининградской области и направился через Латвию и Эстонию в Финляндию.

По состоянию на 8:37 мск борт находился над финской территорией недалеко от российской границы.

Активность НАТО у российских границ

В последние годы Москва неоднократно заявляла об усилении военной активности НАТО вблизи западных рубежей России. В альянсе объясняют расширение военных инициатив необходимостью сдерживания российской агрессии.

Российские власти выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли о готовности Москвы к диалогу с альянсом, но при условии равноправного взаимодействия. Российская сторона призывает Запад отказаться от курса на милитаризацию европейского континента.