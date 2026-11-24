Три дня глубокого погружения в историю, культуру и духовное наследие Рязанской земли стали ярким завершением культурно-просветительского трека Международного диалога «Молодежь против фашизма», который прошел в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина.

В рамках трека участники форума из разных регионов России и зарубежных стран получили уникальную возможность познакомиться с главными символами Рязани и ее окрестностей. Программа была выстроена таким образом, чтобы объединить разные грани региональной идентичности — от военной истории до литературного и духовного наследия.

Гости форума стали одними из первых посетителей нового Рязанского филиала Национального центра «Россия». Кроме того, в их маршрут вошли знаковые локации региона: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, где смогли ознакомиться с наследием великого русского поэта, Иоанно-Богословский мужской монастырь — важный духовный центр Рязанской земли, Рязанский Кремль с его величественной колокольней и старинными стенами, а также Музей истории Воздушно-десантных войск, который повествует о подвигах «крылатой пехоты».

Такая насыщенная программа позволила молодым людям не только узнать о важнейших страницах истории, но и лично ощутить атмосферу города, который веками формировал культурный код Центральной России.

Особое внимание участники уделили человеческому фактору — теплоте приема и работе волонтеров. Своими впечатлениями поделился Абилмона Саад, студент МГТУ имени Н.Э. Баумана.

«Спасибо всем волонтерам и организаторам за дни, проведенные в Рязани, за ваше гостеприимство и поддержку. Было очень приятно познакомиться с вами, с вашим городом и университетом», — отметил он.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

#Росмолодёжь #РосмолодёжьГранты