С 1 декабря 2026 года в России начинает действовать календарный запрет на езду на летних покрышках для легковых автомобилей и легких грузовиков — вне зависимости от погоды за окном. За нарушение инспектор Госавтоинспекции вправе вынести предупреждение или выписать штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. При этом получить штраф можно и на зимней резине, если не соблюдены требования к маркировке, износу или установке колес.

Какие шины разрешены зимой и могут ли регионы менять сроки

Требование касается автомобилей категорий M1 (легковые) и N1 (грузовики массой до 3,5 тонн). Зимние покрышки должны стоять на всех четырех колесах с 1 декабря по 28 февраля. Региональные власти вправе увеличить этот период с учетом местного климата (например, в северных субъектах), но сократить его или отменить запрет даже на юге страны нельзя.

Закон разрешает использовать как шипованную резину, так и фрикционную («липучку»). Главное условие — на боковине шины должна быть нанесена маркировка «M+S», «M&S» или «M S» (часто рядом стоит значок горной вершины со снежинкой).

За какие нарушения накажут даже на зимней резине

Переобувка к 1 декабря не гарантирует защиту от штрафа по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Инспектор может оформить постановление в четырех случаях:

«Всесезонка» без зимней маркировки. Если на покрышках нет обозначения «M+S» или его аналогов, по техрегламенту они приравниваются к летним.

Если на покрышках нет обозначения «M+S» или его аналогов, по техрегламенту они приравниваются к летним. Стертый протектор. При отсутствии индикаторов износа остаточная глубина рисунка протектора зимних шин должна составлять не менее 4 мм — это требование действует при движении по обледенелому или заснеженному покрытию. Выписывать штраф «на глаз» инспектор не имеет права: замер проводится сертифицированным и поверенным глубиномером.

При отсутствии индикаторов износа остаточная глубина рисунка протектора зимних шин должна составлять не менее 4 мм — это требование действует при движении по обледенелому или заснеженному покрытию. Выписывать штраф «на глаз» инспектор не имеет права: замер проводится сертифицированным и поверенным глубиномером. Шипы и «липучка» на одном автомобиле. Совмещать шипованные и нешипованные шины запрещено, даже если они стоят на разных осях.

Совмещать шипованные и нешипованные шины запрещено, даже если они стоят на разных осях. Разные покрышки на одной оси. На одной оси нельзя устанавливать шины разных моделей, размеров, конструкций или с разным рисунком протектора.

Как проверяют шины: камеры, повторные штрафы и эвакуация

Дорожные камеры за летнюю резину не штрафуют — автоматические комплексы не определяют тип покрышек, поэтому нарушение фиксирует только инспектор при личной остановке. Отправить машину на штрафстоянку за неподходящие шины также нельзя.

Оплатить штраф в 500 рублей можно со скидкой 25% в течение 30 дней со дня вынесения постановления (375 рублей). Однако если не переобуться, другой экипаж вправе выписать повторный штраф в тот же день. В отдельных случаях инспектор может выдать письменное требование о прекращении правонарушения — его игнорирование грозит уже ответственностью по ст. 19.3 КоАП РФ.

На чем нельзя экономить

Производители рекомендуют менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура опускается до 5–7 градусов. Как рассказал URA.ru автоэксперт Дмитрий Демин, подготовка автомобиля к холодам не ограничивается одной лишь заменой колес.

«Подготовка авто к зиме — это не только смена летней резины на шипованную или, скажем, замена масла в ДВС. Спектр моментов, которые нужно учесть, значительно шире: это как минимум проверка заряда аккумулятора, отопительной системы, всех технических жидкостей и так далее», — отметил Дмитрий Демин.

По словам эксперта, опытные водители не ждут первых морозов и переобуваются заранее. Экономить на самих покрышках он не советует: качественный комплект служит несколько сезонов, а от него напрямую зависит безопасность всех участников движения. Отдельно Дмитрий Демин рекомендует внимательно выбирать шиномонтажную мастерскую — в пик сезона на подработку часто выходят сезонные мастера без достаточного опыта.

Влияют ли летние шины на выплаты по ОСАГО и КАСКО

При зимнем ДТП на летней резине страховая компания не вправе отказать в выплате по ОСАГО или предъявить виновнику регресс только из-за сезонности шин — в законе об ОСАГО такого основания нет.

Иначе работают правила добровольного страхования КАСКО: многие страховщики прямо указывают в договоре, что авария зимой на летних или чрезмерно изношенных покрышках является основанием для отказа в возмещении ущерба.

Проверить наличие выписанных постановлений и оплатить их со скидкой можно в разделе «Платежи» на портале «Госуслуги» или через официальный сервис проверки штрафов на сайте Госавтоинспекции.