Рождественский пост занимает особое место в православном календаре: он завершает уходящий год и открывает духовную подготовку к одному из самых светлых праздников — Рождеству Христову. Этот 40-дневный период призван помочь верующим очистить не только тело, но и разум, чтобы встретить праздник с обновленной душой.

Даты Рождественского поста фиксированы и не меняются из года в год. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и длится ровно 40 дней, завершаясь 6 января.

В 2026 году начало поста выпадает на субботу. Накануне, 27 ноября, Церковь чтит память апостола Филиппа, одного из двенадцати учеников Христа. Именно поэтому в народе этот период часто называют «Филипповым постом». Завершается воздержание в ночь с 6 на 7 января, с появлением на небе первой звезды. 7 января православные отмечают Рождество Христово, и пост заканчивается.

История и духовный смысл

Рождественский пост — одна из древнейших христианских традиций. Изначально он длился всего около недели, но в 1166 году при константинопольском патриархе Луке Хрисоверге его продолжительность была установлена в 40 дней. Это число имеет глубокий библейский символизм: 40 дней и ночей провел пророк Моисей на горе Синай без пищи и воды, прежде чем получить от Бога десять заповедей. 40 дней постился в пустыне Иисус Христос перед началом своей земной проповеди.

Согласно Евангелию, в конце этого времени дьявол пытался искусить обессиленного физически, но крепкого духом Иисуса. Для современных верующих пост — это не просто диета, а возможность, подражая Христу, укрепить силу духа, научиться смирению и духовно очиститься перед великим праздником.

Что можно и нельзя есть

Правила питания зависят от дня недели и степени строгости поста. Главное правило для мирян: полный отказ от продуктов животного происхождения.

Разрешено:

Крупы (гречка, овсянка, рис, перловка, полба и др.);

Овощи, зелень, грибы и фрукты;

Растительное масло;

Орехи, мед, сухофрукты;

Постный хлеб и выпечка (без яиц и молока);

Растительные альтернативы молока (соевое, миндальное, овсяное);

Рыба и морепродукты (в определенные дни, согласно календарю).

Запрещено:

Мясо и птица;

Все молочные продукты (молоко, сливочное масло, сыр, творог, йогурты);

Яйца;

Алкоголь (допускается лишь небольшое количество кагора или красного вина по воскресеньям и в большие церковные праздники).

Степени строгости и кто освобождается от поста

Церковь выделяет пять уровней строгости поста: от полного воздержания до горячей пищи с маслом и рыбой. Строгий устав (включая сухоядение) предназначен в первую очередь для монахов.

Миряне (обычные верующие) постятся мягче, ориентируясь на свое здоровье, возраст и образ жизни. Пост не является самоцелью и не должен вредить здоровью. От строгих ограничений освобождаются: дети, беременные и кормящие женщины, пожилые люди, люди с хроническими или острыми заболеваниями, те, кто находится в больнице, в длительном путешествии или занят тяжелым физическим трудом.

Календарь питания для мирян

Условно пост делится на три периода по степени строгости:

С 28 ноября по 19 декабря (до дня памяти святителя Николая):

Наиболее мягкий период. По понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешена горячая пища с растительным маслом и рыба. В среду и пятницу (дни особого поминовения) рыба запрещена, допускается горячая пища с маслом. С 20 декабря по 1 января:

Пост усиливается. По вторникам и четвергам разрешена только горячая пища с растительным маслом, но уже без рыбы. С 2 по 6 января (Предпразднство):

Самый строгий этап. Понедельник, среда и пятница — дни сухоядения (сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб, вода). Вторник и четверг — горячая пища без масла. Суббота и воскресенье — горячая пища с маслом.

6 января (Сочельник): Традиционно верующие воздерживаются от еды до появления на небе первой вечерней звезды. После этого принято разговляться сочивом (кутьей) — отварными зернами пшеницы или риса с медом, орехами и сухофруктами.

Пример постного меню на неделю

Это меню составлено с учетом дней, когда разрешена рыба, и предполагает сбалансированное, вкусное и сытное питание.

Понедельник (рыба разрешена):

Завтрак: ржаные тосты с хумусом и свежим огурцом.

Обед: гречневая каша с запеченной цветной капустой.

Ужин: отварной картофель с филе сельди и зеленью.

Вторник (рыба разрешена):

Завтрак: бутерброды с авокадо и томатами.

Обед: запеченная в духовке рыба с овощным салатом.

Ужин: гречка с салатом из консервированного тунца.

Среда (рыба запрещена):

Завтрак: каша из полбы с орехами и сухофруктами.

Обед: наваристый грибной суп.

Ужин: домашняя постная пицца с овощами.

Четверг (рыба разрешена):

Завтрак: овсянка на миндальном молоке с ягодами.

Обед: рис, обжаренный с грибами и баклажанами в соевом соусе.

Ужин: запеченный картофель с рыбой.

Пятница (рыба разрешена, праздник Введения во храм):

Завтрак: постные оладьи с карамелизированными бананами.

Обед: булгур с котлетами из чечевицы.

Ужин: рыбные котлеты на пару с овощным гарниром. (В этот праздник допускается бокал вина).

Суббота (рыба разрешена):

Завтрак: тонкие постные блины.

Обед: стейк из капусты и жареная рыба.

Ужин: крем-суп из тыквы или чечевицы.

Воскресенье (рыба разрешена):

Завтрак: овсяноблин с яблоком и корицей.

Обед: постные вареники с картофельно-грибной начинкой.

Ужин: гречка с жареной рыбой и свежим салатом.

По материалам «РБК«.