24 ноября в 16:00 в Рязанском художественном музее имени И. П. Пожалостина (ул. Свободы, д. 57) состоится открытие уникальной выставки «Броня веры». В основе экспозиции — иконы, написанные на пластинах из бронежилетов, которые уже исполнили своё главное предназначение: приняли на себя удары пуль и осколков, спасли жизни бойцов — участников специальной военной операции.

Следы попаданий художники намеренно сохранили и органично вплели в святые образы. Шрамы на металле стали не просто деталями композиции, а живой памятью о подвиге тех, кто носил эту броню на себе.

Авторами работ стали молодые художники двух московских школ — Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Объединение двух современных академических традиций придало проекту особую глубину и масштаб.

Для письма икон по металлу была разработана специальная техника, потребовавшая от авторов тщательной и кропотливой работы с материалами. Все представленные на выставке иконы освящены в Московском Даниловом монастыре.

Идея изображения святых на боевых доспехах не нова — она известна со времён княжеской Руси, когда образы небесных покровителей сопровождали воинов в бою. Выставка «Броня веры» продолжает эту древнюю традицию в новом, пронзительном звучании: броня, уже спасшая жизнь, теперь, став иконой, будет спасать души.

Бронелисты посвящены всем бойцам, ушедшим на фронт защищать Родину. Проект напоминает простую и важную истину: защищать Отечество можно и оружием, и искусством, и молитвой.

Возрастное ограничение 0+.