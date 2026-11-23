Рязанский проект «Рыбатлон» вновь добился успеха, получив специальный диплом на престижной Международной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards — 2026». Церемония награждения состоялась 21 ноября в Ярославле, в местном Театре юного зрителя. Основатель проекта Дмитрий Беляев представил «Рыбатлон» перед экспертным советом, завершая долгий путь участия в конкурсе.

В сентябре 2026 года проект вышел в финал премии на этапе отбора в Йошкар-Оле. После почти двух месяцев интенсивной работы рязанская команда подтвердила свой высокий уровень, выступив на главной сцене российских событийных мероприятий.

«Рыбатлон» был удостоен специального диплома в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» за креативный подход к продвижению спортивного мероприятия. Эта номинация собрала множество участников, что сделало конкуренцию особенно жесткой.

Финал «Russian Event Awards — 2026» оказался масштабным событием. Жюри оценивало сотни работ из России и Беларуси в почти 40 номинациях.