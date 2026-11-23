28 ноября в поликлиниках Рязанской области пройдёт День открытых дверей, приуроченный ко Дню матери. Жители региона смогут пройти профилактические обследования и диспансеризацию, а также получить консультации медицинских специалистов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

Как сообщили организаторы, взрослые дети смогут проверить здоровье вместе с мамами. Присоединиться к обследованиям предлагают и другим близким — отцам, бабушкам, супругам.

В поликлиниках напомнили, что регулярные профилактические обследования позволяют выявить заболевания и факторы риска на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. В день акции приём будет организован для всех желающих. Как для тех, кто давно планировал проверить здоровье, так и для тех, кто хочет поддержать родных.