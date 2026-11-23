Зима в Рязанской области в этом году наступит неожиданно. По словам местного метеоролога Романа Степанова, настоящая зима с устойчивым снежным покровом придет в регион в ближайшие дни, причем это произойдет резко и, возможно, окончательно.

Особенность предстоящей погоды заключается в том, что похолодание придет с юга. Во вторник, 24 ноября, активный южный циклон начнет быстро перемещаться с юга области на север, принося с собой все признаки зимней непогоды.

24 и 25 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега (в некоторых районах — сильного), усиление восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду, метель, гололедица, ледяные корки, снежные заносы и накаты на дорогах. Также прогнозируется налипание мокрого снега и ухудшение видимости из-за осадков.

Температура также изменится резко. Если 24 ноября температура будет колебаться около нуля, то к вечеру 25 ноября она уверенно опустится ниже нуля.

По словам метеоролога, выпавший снег не растает, как это часто бывает в начале зимы. По предварительным оценкам, толщина нового снежного покрова может достигать от 10 до 20 сантиметров.

Метеоролог связывает такой сценарий с аномально высокой температурой поверхности южных морей, которые активно отдают тепло и влагу в атмосферу, что способствует раннему и интенсивному развитию циклонов над средней полосой России и приводит к значительным изменениям в погоде.