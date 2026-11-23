Жителей села Дядьково Рязанского округа во вторник, 24 ноября 2026 года, ждет массовое отключение воды. МУП «Водоканал города Рязани» проведет ремонтные работы на водопроводных сетях.
В связи с этим в дневное время, с 09:30 до 17:00, подача холодной воды будет прекращена. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет полностью восстановлено.
Под отключение попадут дома в Дядьково. В зону временных ограничений водоснабжения войдут следующие улицы:
– ул. 1-й Весенний переулок, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4;
– ул. 1-й Газетный переулок, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 23, д. 25, д. 26, д. 27, д. 27 корп. 1, д. 29, д. 29а, д. 30, д. 31, д. 31а, д. 33б, д. 53;
– ул. 2-й Весенний переулок, д. 1, д. 2, д. 4, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9а, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15а, д. 16, д. 17, д. 18;
– ул. 2-й Газетный переулок, д. 1, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 20 корп. 1, д. 23 корп. 1, д. 24, д. 24а, д. 33, д. 35, д. 37;
– ул. 3-я Весенняя линия, д. 1, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д.12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23;
– ул. Весенняя, д. 1, д. 2, д. 2 корп. 4, д. 2 корп. 5, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 6а, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 40а, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 45, д. 46, д. 47, д. 51;
– ул. Грачи, д. 1, д. 2, д. 2 корп. 1, д. 3, д. 3а, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15, д. 15 корп. 1, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 28а, д. 29, д. 30, д. 30 корп. 1, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43, д. 44, д. 44 корп. 1, д. 45, д. 45а, д. 46, д. 46а, д. 47, д. 48, д. 48а, д. 49, д. 50, д. 51, д. 52, д. 53, д. 54, д. 55, д. 56, д. 56 корп. 1, д. 58, д. 58 корп. 1, д. 59, д. 60, д. 61, д. 62, д. 62 корп. 2, д. 63, д. 64, д. 64 корп. 1, д. 66, д. 67, д. 71, д. 73, д. 75, д. 77, д. 79, д. 81, д. 91 корп. 1, д. 93 корп. 1, д. 94, д. 112;
– ул. Ленпоселок, д. 1, д. 1/1, д. 2, д. 2 корп. 1, д. 2б, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9 корп. 1, д. 9а, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24;
– ул. Новая, д. 1, д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9а, д. 10, д. 10а, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16а, д. 17, д. 18, д. 19;
– с/т «Весна-2, д. 64, д. 120, д. 130, д. 133;
– с/т «Грачи», д. 48;
– ул. Садовая, д. 1, д. 1д, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25, д. 26, д. 27, д. 29, д. 29а, д. 30, д. 31, д. 37, д. 39, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47, д. 51;
– ул. Центральная, д. 119, д. 120, д. 121, д. 122, д. 122а, д. 123, д. 124, д. 124а, д. 125, д. 126, д. 127, д. 128, д. 128а, д. 129, д. 130, д. 131, д. 131а, д. 132, д. 132 корп. 1, д. 133, д. 134, д. 135, д. 136, д. 137, д. 138, д. 139, д. 139а, д. 139в, д. 140, д. 141, д. 142, д. 143, д. 144, д. 145, д. 146, д. 146а, д. 147, д. 148, д. 149, д. 150, д. 151, д. 152а, д. 152, д. 153, д. 154, д. 155, д. 156, д. 157, д. 157а, д. 158, д. 159, д. 160, д. 161, д. 162, д. 163, д. 164, д. 164а, д. 165, д. 166, д. 167, д. 168.