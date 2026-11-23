В Рязани прошли проверки Россельхознадзора, направленные на оценку безопасности мяса и рыбы, продаваемых на местных рынках и в торговых центрах. В ходе рейдов было выявлено, что некоторые предприниматели реализуют продукцию без соответствующих документов.

Инспекции охватили такие торговые площадки города, как рынок «Приокский» и ТЦ «КИТ», а также отдельные торговые точки на улицах Октябрьской и Станкозаводской. Специалисты искали нарушения в области ветеринарного законодательства и соблюдения Технических регламентов Таможенного союза.

Результаты проверок показали, что некоторые продавцы предлагают покупателям мясо, рыбу и колбасные изделия, не имеющие ветеринарных сопроводительных документов. Без этих справок невозможно гарантировать безопасность и качество продукции для потребителей.

В результате с прилавков было изъято более 40 килограммов продукции. Владельцы обязаны утилизировать изъятую партию, а торговым точкам были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Помимо этого, на предпринимателей были составлены протоколы по статье 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Общая сумма наложенных штрафов составила 140 тысяч рублей. В настоящее время ведомство контролирует выполнение предписаний.

Представители Россельхознадзора подчеркнули, что такие проверки стали особенно актуальными в преддверии новогодних праздников. Усиленный контроль за оборотом продукции животного происхождения направлен на то, чтобы на праздничных столах рязанцев была только безопасная еда.