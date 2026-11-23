Более 800 представителей муниципальной и государственной власти со всей России собрались на форуме-выставке муниципальных практик «Большие решения малой родины». Мероприятие организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Об этом сообщает администрация Рязани.

Город на форуме представили заместитель главы администрации Евгения Власова, начальник управления экономики Максим Степанов и начальник управления цифрового развития Татьяна Жалыбина.

Участники изучили около тысячи муниципальных решений в разных сферах: от благоустройства и ЖКХ до экологии и взаимодействия с жителями. В выставочную экспозицию вошли практики от каждого из 89 регионов страны и 50 проектов-победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Одним из ключевых событий форума стала презентация Доклада о состоянии и развитии местного самоуправления в Российской Федерации за 2025–2026 годы. Документ направят председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.