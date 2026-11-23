23 ноября день рождения отмечает Андрей Сидоренко, председатель Избирательной комиссии Рязанской области.

Андрей Анатольевич родился в 1970 году. Имеет высшее образование, окончил Камышинское высшее военное инженерное училище. Проходил службу в Вооружённых силах СССР и Российской Федерации.

После военной службы работал в органах местного самоуправления Милославского района Рязанской области. С 2008 года состоит в региональном отделении партии «Единая Россия». С 2016 года занимал должность заместителя руководителя аппарата Рязанской областной Думы.

В августе 2024 года перешёл в избирательную систему Рязанской области: сначала был назначен членом Избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса,а затем избран её председателем.

Коллектив сетевого издания 7инфо поздравляет Андрея Анатольевича с днём рождения, желает крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.