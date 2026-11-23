Сбежавший из России артист и шоумен Максим Галкин* заметно преобразился. Как выяснилось, это может быть не случайно: у телеведущего, по версии продюсера Леонида Дзюника, могли появиться отношения на стороне.

«Насколько я знаю, у Галкина* сейчас новая любовь. Он стал качаться, чтобы молодо выглядеть для новых чувств, для новых ощущений», — заявил Дзюник в программе «Скандалы. Интриги. Расследования» на НТВ.

Продюсер вспомнил и об Алле Пугачёвой. Леонид предположил, что происходящее может быть болезненным для певицы, ведь ради мужа она уехала из страны и буквально отказалась от всего.

«Я представляю, что у Пугачёвой творится в душе. Я представляю, сколько слёз горьких она глотает в этот момент», — заявил он.

Как изменился Галкин*

Слухи о переменах в личной жизни артиста появились не на пустом месте. В начале года подписчики обратили внимание на его кардинально изменившийся образ. Галкин* стал демонстрировать спортивную фигуру, отрастил бороду и сменил привычный стиль одежды. Вместо прежнего гладко выбритого шоумена публика увидела подтянутого мужчину с более брутальной внешностью.

Особенно много обсуждений вызвали фотографии из Нью-Йорка и Куршевеля. На снимках Галкин* позировал в облегающей одежде, подчёркивающей его физическую форму. В комментариях артиста-иноагента завалили комплиментами: некоторые сравнивали его с голливудскими актёрами, другие признавались, что неожиданно для себя стали считать Галкина* настоящим красавцем. В комментариях даже появлялись шутки о том, что теперь он не просто Max, а Pro Max.

Сам артист не спешит объяснять, с чем связаны такие перемены. Летом и осенью он продолжал публиковать фотографии, демонстрируя спортивную форму. На некоторых снимках он позировал с обнажённым торсом, чем вновь вызвал бурную реакцию женской аудитории — его сравнивали с голливудскими красавчиками и даже с Джеймсом Бондом.

Пугачёва восстанавливается после травмы

Пока Максим Галкин* колесит по Европе и миру, Алла Пугачёва дожидается его дома. Певица восстанавливается после серьёзной травмы — перелома ноги и шейки бедра.

«Я четыре месяца была обездвижена, потому что упала. Я сломала ногу и тазобедренный сустав. Честно говоря, уже думала, что вообще не встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Меня предупредили, что и полгода можно лежать… Всё это переносила тяжело. Но взяла себя в руки и стала ходить», — рассказывала знаменитость.

*Максим Галкин внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.