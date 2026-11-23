Полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в ограблении супермаркета в городе Новомичуринске. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России «Пронское» обратилась работница расположенного в городе Новомичуринске супермаркета и сообщила, что незнакомец похитил из торгового зала бутылку водки и две пачки сигарет. Заявительница рассказала, что мужчина забрал товар с полок и убежал мимо кассы, отвечая на требования оплаты угрозами.

Оперативники уголовного розыска получили у потерпевшей описание внешности злоумышленника и благодаря помощи местных жителей выяснили, что к грабежу причастен 20-летний житель города Новомичуринска. Злоумышленника разыскали и задержали.

По предварительной информации, 20-летний мужчина в последнее время злоупотреблял спиртным. Потратив все деньги на алкогольные напитки, горожанин решил заполучить спиртное без оплаты. Убежав с бутылкой водки и сигаретами из магазина, злоумышленник оправился домой, где вскоре его за накрытым столом задержали полицейские.

Следователь полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 4 лет лишения свободы.