Московский районный суд Рязани приговорил 45-летнюю местную жительницу к семи месяцам принудительных работ за неуплату алиментов на содержание детей. Сумма накопившейся задолженности превысила 280 тысяч рублей.

Как установил суд, женщина лишена родительских прав в отношении несовершеннолетних детей, но обязана перечислять на их содержание половину всех видов заработка и других доходов.

Несмотря на судебное решение, рязанка длительное время уклонялась от выплаты алиментов. Она не предпринимала попыток трудоустроиться и не оказывала детям материальной помощи.

Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Суд назначил ей 7 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.