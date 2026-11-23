ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21053 произошло вечером 20 ноября в поселке Чучково Рязанской области. По предварительным данным, 20-летний житель Рязани сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.

Авария случилась примерно в 22:40. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате происшествия пострадал 15-летний пассажир. Подростка с травмами доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники устанавливают все обстоятельства аварии.