При налете беспилотников ВСУ на Пермский край поврежден промышленный объект, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он в канале на платформе «Макс».

На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.

Махонин добавил, что силы противоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку БПЛА. Он призвал пермяков не подходить и не прикасаться к обломкам, а также не снимать и не выкладывать в соцсети информацию о дронах и работе ПВО.

В Пермском крае в 06:30 начал действовать режим «Беспилотная опасность». В аэропорту Большое Савино ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.