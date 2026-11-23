Владелец частного дома, например в Рязани и области, может исключить холодные подвал и гараж из расчёта платы за отопление. Для этого нужны два условия одновременно: в помещениях нет отопительных приборов, а внутридомовая система устроена так, что тепло туда не поступает. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин .

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Позицию закрепил Верховный суд в пункте 6 Обзора судебной практики № 3, утверждённого 14 октября 2026 года. По словам Чаплина, примером стало дело семьи из Улан-Удэ, которая оспорила доначисление в 274 914 рублей 51 копейку. Общая площадь дома составляла 389,8 квадратного метра, однако договор закреплял отапливаемую площадь 231,3 квадратного метра. Дополнительно в расчёт включили 158,5 квадратного метра подвала и гаража .

Как действовать собственнику

Начать следует с обследования дома. Нужно попросить теплоснабжающую организацию провести совместный осмотр и оформить акт. В документе указывают площадь каждого помещения, наличие приборов и трубопроводов, подключение к централизованной системе, изоляцию транзитных труб и температуру воздуха.

Осмотр в Улан-Удэ показал: в гараже нет отопительных приборов и подключённых трубопроводов, температура там минус 2 градуса. В части подвала приборы также отсутствуют, а транзитные трубы изолированы.

После обследования нужно направить исполнителю письменное требование о перерасчёте. К нему прилагают акт, схему отопления, договор с приложениями, прежние квитанции и расчёт спорной суммы. В обращении следует сослаться на пункт 6 Обзора судебной практики Верховного суда № 3 от 14 октября 2026 года и определение от 13 июля 2026 года № 73-КГ26-9-К8.