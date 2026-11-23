Две девочки, погибшие в подмосковной Истре, дружили и за несколько часов до смерти сделали совместную фотографию, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

По его словам, это произошло в квартире в компании еще одной подруги. Ранее же делали они снимки в одном из заброшенных строений в Истре.

«При этом знакомые девочек не отмечали странностей в их поведении», — говорится в публикации.

По информации местных властей, школьницы, родившиеся в 2011 и 2013 годах, росли в благополучных семьях и не находились на специализированном учете.

Их тела нашли на улице Шнырева в Истре. Как пишет «РГ», они находились на козырьке подъезда многоквартирного дома.

В причинах трагедии предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.