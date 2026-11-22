Нестабильные времена всегда влекут за собой всплеск интереса к пророкам и их видению будущего. Болгарской ясновидящей Ванге приписывают несколько предсказаний на 2027 год. Одни верят в её дар, другие считают эти прогнозы удачными совпадениями, но интерес к её наследию не угасает десятилетиями, пишет Mail.Гороскопы.

Вангелия Пандева Гуштерова, известная всему миру как Ванга, родилась 31 января 1911 года в городе Струмица (территория современной Северной Македонии). В детстве она пережила трагедию: во время урагана девочку засыпало песком, она потеряла зрение. По её собственным словам, взамен зрения она обрела необычный дар — способность видеть будущее и толковать сны.

В 1940-х годах о слепой провидице заговорили сначала в родном селе, а затем и далеко за его пределами. К ней приходили тысячи людей — от простых крестьян до политиков и знаменитостей. Ванга принимала посетителей вплоть до своей смерти в 1996 году. С 1967 года она была оформлена как государственная служащая Болгарии: власти официально признали её деятельность.

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Оговорка о точности

Точных дат в предсказаниях Ванги не было, как и однозначных утверждений, не допускающих двоякой трактовки. Тем не менее несколько поколений до сих пор расшифровывают её слова и стараются найти в них отражение грядущих событий.

Многие из этих предсказаний не имеют документальных подтверждений и дошли до нас в пересказах третьих лиц. Биографы Ванги предупреждают, что большинство её слов носили образный характер и требуют тщательной интерпретации, а значительная часть того, что ей приписывается, — поздние толкования через призму современных событий.

2027 год: перекройка мировой карты

Согласно трактовкам, 2027 год станет временем глобальных перемен на мировой карте. Провидица якобы не видела будущего Соединённых Штатов, предрекая этой стране либо распад на отдельные штаты в результате гражданского конфликта, либо масштабные природные катаклизмы.

Вместе с тем Ванге приписывают предсказание о формировании нового союза восточных и славянских государств вокруг России. По этой версии, в союз войдут Россия, Сербия, Болгария и ряд восточных стран.

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Евросоюз и НАТО, по мнению провидицы, прекратят существование. Их участники начнут конфликтовать, выясняя, кто больше вложил в общий бюджет.

Ванга редко называла точные даты, но в 2023 году были расшифрованы её предсказания, согласно которым 2027 год станет временем глобальной перекройки мировой карты. Некоторые также связывают 2027 год с «концом» или «переломом», когда старый мир окончательно уступит место новому.

Что говорила о России

По отношению к России предсказания Ванги звучат позитивно. Ряд публицистов утверждают, что она говорила о новом этапе развития России. Кроме того, пророчества указывают на то, что именно Россия станет ядром нового союза, который придёт на смену западным альянсам.

Ванге также приписывают предсказание возрождения России, связанное с островом, своими очертаниями напоминающим рыбу. После возвращения Крыма политические толкователи связали это пророчество именно с полуостровом. Соседние с Россией страны, по словам ясновидящей, по собственной инициативе присоединятся к новому союзу, и это приведёт их к благополучию.

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Среди других предсказаний, приписываемых Ванге, встречаются упоминания о серьёзных конфликтах и войнах в Европе. Толкователи связывают 2027 год с периодом, когда Европа столкнётся с масштабными потрясениями, а религиозные конфликты будут продолжаться несколько лет подряд.

2028 год: научно-технический прорыв

Если 2027 год, по трактовкам, должен стать временем глобальных политических перемен, то 2028-й выглядит как год научно-технического прорыва.

Согласно расшифровкам, этот период связан с тремя ключевыми событиями: созданием нового источника энергии, преодолением голода и началом активного освоения Венеры.

Новая энергия для человечества

Ванга якобы говорила, что в 2028 году человечество сможет создать принципиально новый источник энергии. Если верить пророчеству, этот год станет поворотным моментом в энергетике, который изменит жизнь людей на планете.

Второе важное событие, которое Ванга связывала с 2028 годом, — постепенное искоренение голода в мире. Если учесть, что эта проблема остаётся актуальной для многих регионов планеты, такое предсказание звучит особенно оптимистично.

Третье пророчество касается космоса: согласно Ванге, в 2028 году стартует пилотируемый космический корабль к Венере. Поиск новых источников энергии и ресурсов заставит человечество активнее осваивать ближайшие планеты, и Венера станет одной из первых целей.

Некоторые источники также связывают с 2028 годом начало необратимых климатических изменений — таяние полярных льдов и повышение уровня Мирового океана. Однако тут есть разночтение: часть трактовок относит это событие к 2033 году.

Как и в случае с другими пророчествами Ванги, документальных подтверждений этим предсказаниям не существует. Они дошли до нас в пересказах и интерпретациях, а значит, требуют здорового скепсиса.