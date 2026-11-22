Советская актриса театра и кино Зинаида Асмолова умерла в Израиле на 93-м году жизни. Она скончалась 20 ноября, спустя четыре дня после своего 92-летия. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

Зинаида Асмолова родилась 16 ноября 1934 года в городе Димитрове Донецкой области Украинской ССР. В 1955 году окончила Днепропетровское государственное театральное училище и начала работать в Каменец-Подольском драматическом театре.

С 1956 по 1990 год актриса служила в Государственном русском драматическом театре имени М. Горького. Среди ее театральных работ были роли Лиды в спектакле «Старшая сестра» по пьесе Александра Володина и Юлии в постановке «Гнездо глухаря» по произведению Виктора Розова.

Кинодебют Асмоловой состоялся в 1959 году. Она сыграла Тамару Петушкову в картине Сергея Сплошнова «Любовью надо дорожить». Эта работа принесла актрисе известность среди зрителей.

В 1980 году Асмолова появилась в фильме «Атланты и кариатиды».

В начале 1990-х годов актриса переехала в Израиль. Последние годы жизни она провела в доме престарелых. После смерти сына Асмолова жила там одна, пишет РИА Новости.