В ходе проверки, проведенной Государственной жилищной инспекцией Рязанской области, были выявлены нарушения в работе товарищества собственников жилья «Некрасова 26». Как сообщает пресс-служба надзорного органа, организация проигнорировала обязательные требования по содержанию и ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Некрасова, дом № 26.

По факту выявленных нарушений инспекция возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 КоАП РФ («Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов»).

По итогам рассмотрения дела ТСЖ назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.