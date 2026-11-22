Германия в последний момент изменила планы переброски танков и другой тяжелой техники на восточный фланг НАТО. Вместо демонстративного движения бронеколонн через Польшу военные отправили технику в Литву по железной дороге. По данным немецкой газеты Bild, решение приняли, чтобы избежать лишней напряженности в отношениях с Россией.

Речь идет об учениях НАТО «Большой орел — 26». Изначально предполагалось, что подразделения 10-й танковой дивизии Бундесвера пройдут по автомобильным дорогам через Польшу в направлении Прибалтики. Однако незадолго до начала маневров военное командование пересмотрело логистический план.

Как пояснил представитель командования НАТО в комментарии Bild, альянс постоянно оценивает риски во время учений и старается соблюдать баланс между военным сдерживанием и недопущением ненужных провокаций.

Какие силы НАТО задействованы в учениях

В Литве немецкие военные отрабатывают переброску подразделений и тяжелой техники на восточный фланг альянса в течение нескольких дней.

В маневрах «Большой орел — 26» участвуют около 1800 военнослужащих и более 750 единиц техники 37-й мотопехотной бригады и других подразделений.

Главным этапом станут боевые стрельбы, запланированные на четверг на полигоне Пабраде.

Параллельно 45-я танковая бригада «Литва» участвует в учениях «Щит свободы — 26 II». Всего в странах Прибалтики сейчас проходят подготовку более 6000 военнослужащих.

Почему Германия отказалась от танковых колонн

По информации Bild, в экспертных кругах, связанных с вопросами безопасности, железнодорожную перевозку назвали способом снизить напряженность. Специалисты считают, что фотографии немецких танков, движущихся через Польшу к границам Прибалтики и Белоруссии, могли бы использоваться в российской информационной повестке.

Министерство обороны Германии придерживается более прагматичного объяснения. В ведомстве заявили, что смена вида транспорта представляет собой обычную логистическую практику.

По словам представителей министерства, военным необходимо отрабатывать разные способы переброски техники, поскольку подобная необходимость может возникнуть и в реальной обстановке.