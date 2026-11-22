В 2026 году россияне могут оформить страховую пенсию по старости на два года раньше общеустановленного срока — в 62 года для мужчин и в 57 лет для женщин (при стандартном пороге 64 и 59 лет соответственно). Право на досрочный выход дают либо длительный трудовой стаж, либо потеря работы в предпенсионном возрасте из-за сокращения или ликвидации компании. При этом в обоих случаях обязательно накопить не менее 30 пенсионных баллов, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Условия досрочного выхода на пенсию в 2026 году

Требования к стажу и порядку оформления зависят от основания, по которому гражданин претендует на досрочную выплату.

Основание Минимальный стаж (мужчины) Минимальный стаж (женщины) Пенсионные баллы Кто принимает решение Длительный трудовой стаж 42 года 37 лет Не менее 30 По общим правилам (при соблюдении возрастной планки) Потеря работы (ликвидация или сокращение) 25 лет 20 лет Не менее 30 Служба занятости (при невозможности трудоустройства)

Кто может уйти на пенсию раньше за длительный стаж

При наличии большого официального стажа пенсионный возраст снижается на два года. Однако закон ограничивает минимальный порог, ниже которого планка опуститься не может.

«За длительную трудовую деятельность такое право возникает при наличии 42 лет стажа у мужчин и 37 лет у женщин — выйти на пенсию можно на два года раньше общеустановленного срока. При этом закон устанавливает, что планка не может опуститься ниже 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин», — пояснила Татьяна Подольская.

В необходимый для досрочной пенсии стаж засчитываются:

периоды официальной трудовой деятельности;

периоды временной нетрудоспособности (больничные);

срочная служба в армии;

участие в спецоперации.

Как оформить досрочную пенсию при потере работы

Второй вариант предназначен для безработных предпенсионеров, которые потеряли место из-за сокращения штата или ликвидации организации. Требования к стажу здесь существенно ниже — от 25 лет для мужчин и от 20 лет для женщин.

«Решение принимает служба занятости, если не может трудоустроить гражданина. Это инструмент социальной защиты, а не поощрительная льгота, поэтому требования к стажу здесь мягче, но условия возникновения права жестко связаны со статусом безработного», — уточнила эксперт Президентской академии.

Почему могут отказать в досрочной пенсии

Даже при полном соответствии требованиям по возрасту и стажу оформить выплаты раньше срока не получится, если на индивидуальном счете не хватает пенсионных баллов. Минимальный порог для обоих оснований составляет 30 баллов. По словам Татьяны Подольской, если гражданин не успел набрать эту сумму из-за невысокой официальной зарплаты, воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию он не сможет.