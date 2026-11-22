Виртуальное пространство открывает широкие возможности для учебы и общения, но одновременно скрывает реальные угрозы, которые не всегда очевидны для несовершеннолетних. О том, как защитить ребенка от цифровых опасностей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Современные подростки проводят в Интернете значительную часть своего времени, и далеко не всегда виртуальные собеседники имеют добрые намерения. В связи с этим полиция региона напоминает родителям и самим школьникам о ключевых правилах кибербезопасности.

За привлекательным фото «друга по переписке» может скрываться взрослый человек с преступными намерениями. Сотрудники полиции призывают не доверять незнакомцам в Сети и с осторожностью относиться к новым знакомствам в мессенджерах и соцсетях.

Никогда не сообщайте незнакомым людям свой адрес, номер телефона, пароли и коды из СМС. Особое внимание стоит уделить случаям, когда собеседник представляется «сотрудником поддержки» — злоумышленники часто используют этот образ для получения доступа к аккаунтам.

Не переходите по подозрительным ссылкам и не верьте сообщениям о «выигрышах» или «подарках». Настоящие сотрудники служб и техподдержка никогда не требуют переводов денег и не запрещают обсуждать ситуацию с семьей.

Родителям рекомендуется настроить «белые списки» сайтов и блокировку нежелательного контента. Кроме того, стоит отключить возможность оплаты в один клик и не привязывать основные банковские карты к подозрительным сайтам.

Если вы или ваш ребенок столкнулись с противоправными действиями в Интернете, а также если вам стала известна информация о готовящемся или совершенном преступлении, незамедлительно сообщите об этом в полицию.