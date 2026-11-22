Врач Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о полезном свойстве куриного бульона, о котором не всегда вспоминают во время сезонных болезней.

Телеведущий напомнил, что этот продукт помогает эффективно бороться с кашлем. Дело в том, что при варке бульона образуется аминокислота цистеин. Она играет ключевую роль во многих биологических процессах, например, помогает сделать мокроту менее вязкой. Благодаря этому она легче отходит при кашле.

Доктор пояснил, что и сам добавляет в рацион этот продукт, когда плохо себя чувствует.

«Когда я пью горячий концентрированный куриный бульон, сваренный из желтой фермерской курицы, у меня все проходит», — поделился опытом Мясников.

Он также пошутил, что приписывает целебные свойства продуктам, которые сам любит.