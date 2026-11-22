12 ноября в Рязани вынесли приговор 20-летней жительнице Ростова-на-Дону, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Как установило следствие, девушка действовала в составе организованной группы, специализировавшейся на обмане пожилых людей.

По данным правоохранителей, в апреле текущего года злоумышленники позвонили пожилой рязанке. Введя пенсионерку в заблуждение, аферисты убедили её передать крупную сумму денег. Подсудимая лично выступила в роли курьера и забрала у пострадавшей 2 миллиона рублей.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Кроме того, она частично возместила ущерб потерпевшей, выплатив 100 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Одновременно с этим был удовлетворен гражданский иск потерпевшей: с осужденной взыскано 1,9 миллиона рублей в счет погашения оставшейся суммы ущерба.