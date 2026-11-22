В 15-ю годовщину смерти дочери Иосифа Сталина Светланы Аллилуевой газета «Ведомости» напомнила, как сложилась судьба детей советских вождей. Для многих из них она стала трагической.

Дети Сталина

У вождя народов было трое родных детей — Яков, Василий, Светлана, а также один приемный — Артем.

Якова Джугашвили воспитывали родственники первой жены Сталина — Екатерины Сванидзе. Впервые он увидел отца лишь в 14 лет. В 1930 года он окончил Московский институт инженеров транспорта, а в мае 1941-го — Артиллерийскую академию. Сын главы государства сразу же отправился на фронт в начале Великой Отечественной войны и попал в плен. По самой распространенной версии, он погиб при попытке бежать из концлагеря Заксенхаузен в 1943 году.

Василий Сталин родился уже в браке отца с Надеждой Аллилуевой. Он окончил Качинскую авиашколу и также принимал участие в боевых действиях, совершив более 25 боевых вылетов. По некоторым данным, он мог стать Героем СССР, но Сталин лично вычеркивал его имя из наградных документов. После войны он возглавлял ВВС Московского военного округа, развивал спорт в стране, однако после смерти отца впал в опалу. Его осудили на восемь лет за антисоветскую агитацию и злоупотребление положением. После выхода на свободу Василия отправили в Казань, где он умер в 1962 году.

Светлана Аллилуева, как отмечают историки, была любимицей отца. Он регулярно вмешивался в ее личную жизнь и решал, с кем она может строить отношения. После трех браков она вышла замуж за индийского коммуниста Браджеша Сингха. Находясь в Индии в 1967 году, Аллилуева попросила политического убежища в США. Вскоре она выпустила мемуары «Двадцать писем к другу», за что ее лишили советского гражданства. Она ненадолго вернулась в СССР в 1984 году, но затем снова уехала в Америку, где и ушла из жизни в 2011 году.

Наиболее благополучно сложилась судьба у Артема Сергеева. Он был сыном большевика Федора Сергеева, который погиб при испытании аэровагона. Артем окончил Ленинградское артиллерийское училище. Он сражался на фронте, попал в плен, но бежал и вернулся в строй. Военный прошел всю войну и принимал участие в боях в Германии. Он считается одним из основателей зенитных ракетных войск СССР. Вышел в отставку в 1981 году, умер в 2008-м.

Семья Хрущева

У Никиты Сергеевича было пятеро детей. Старшая дочь Юлия мечтала стать архитектором, поступила в институт, но из‑за туберкулеза оставила учебу. В итоге работала лаборантом‑химиком в научном институте до выхода на пенсию. Считается, что не пользовалась положением отца, даже когда он руководил страной. Была замужем за Виктором Гонтарем — заслуженным деятелем искусств УССР, руководившим Театром русской драмы, Киевским театром оперы и балета и Киевской филармонией. Умерла в 1981 году.

Старший сын Леонид в 1937 году окончил Балашовскую школу пилотов, стал летчиком‑инструктором и добровольцем ушел на советско‑финскую войну. Совершил более 30 вылетов на бомбардировщике Ар‑2, в том числе по линии Маннергейма. Во время Великой Отечественной войны летал на истребителе Як‑7. 11 марта 1943 года не вернулся с боевого задания — самолет был сбит на стыке Смоленской и Орловской областей. Обломки и тело старшего лейтенанта так и не удалось найти.

Рада Хрущева училась на журфаке МГУ, где познакомилась с будущим супругом Алексеем Аджубеем. Считается, что из-за удачного брака его карьера пошла в гору: в 1957 году он стал главредом «Комсомольской правды», а в 1959-м — «Известий». Рада же работала в журнале «Наука и жизнь», где доросла до заместителя главного редактора. После отстранения Хрущева от власти его дочь продолжила трудиться в научном журнале. Она ушла оттуда в 2004 году. Умерла в 2016-м.

Младший сын Хрущева Сергей участвовал в создании системы приземления космических кораблей и тяжелого носителя «Протон». В 1963 году он получил звание Героя Соцтруда (на тот момент ему было 27 лет). После отстранения отца от власти помогал ему записывать воспоминания, а затем передал их западной прессе. В 1991 году уехал читать лекции и решил остаться в США. В 1999-м получил американское гражданство, сохранив российское. Сергей подчеркивал, что не считает себя перебежчиком, поскольку уехал работать. Умер в 2020 году.

Елена Хрущева в детстве заболела системной красной волчанкой и всю жизнь боролась с этой болезнью. Из‑за плохого аппетита была очень хрупкой. Работала в Институте мировой экономики и международных отношений. Была замужем, но не могла иметь детей. Смерть отца в 1971 году стала для нее тяжелым ударом. Елена скончалась в 1972 году в возрасте 35 лет.

Дети Брежнева

Трагично сложилась судьба его дочери Галины. Она отличалась своенравным характером. Мечтала стать актрисой, но по воле отца поступила в пединститут — обучение не завершила. В 1962 году вышла замуж за 18‑летнего иллюзиониста Игоря Кио, однако брак быстро аннулировали из‑за недовольства Брежнева. Позже у Галины были бурные романы, а в 1971 году она стала женой Юрия Чурбанова, будущего замминистра внутренних дел. В годы правления отца вела богемный образ жизни, коллекционировала бриллианты. После смерти Брежнева в 1982-м Чурбанова арестовали за взятки, а Галина начала злоупотреблять алкоголем. Умерла в 1998 году в психиатрической больнице.

Сын Брежнева Юрий окончил металлургический институт, работал управляющим завода. В 1956 году переехал в Москву, учился во Всесоюзной академии внешней торговли. Затем трудился в торгпредстве СССР в Швеции и в Министерстве внешней торговли: в 1976 году стал заместителем министра, в 1979‑м — первым замом. Позже был депутатом Верховного Совета и кандидатом в члены ЦК КПСС. После смерти отца карьера Юрия завершилась: в 1986 году, всего в 53 лет, он ушел на пенсию по состоянию здоровья. Умер в 2013 году от опухоли мозга.

Дочь Горбачева

У последнего советского лидера была одна дочь — Ирина. Она окончила медицинский институт, работала в кардиологическом центре. Была замужем дважды: за врачом Анатолием Вирганским (брак распался в 1990‑х) и бизнесменом Андреем Трухачевым (позже развелась). С 1997 года работала в «Горбачев‑фонде», через три года возглавила его. Сопровождала отца на мероприятиях, в поездках и на пресс‑конференциях. Сейчас живет в Германии.