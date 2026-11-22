Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2027 года показатель увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

Сейчас минимальная зарплата в России равна 27 093 рублям. Таким образом, прибавка составит 1 842 рубля. Поправки входят в бюджетный пакет и также предусматривают временный пересмотр самой формулы расчёта показателя.

Сколько работники получат «на руки»

Указанная в законе сумма — это зарплата до вычета налога на доходы физических лиц. После удержания стандартного НДФЛ в размере 13% (3 762 рубля) работник на полной ставке получит «на руки» 25 173 рубля.

Повышение МРОТ напрямую затрагивает не только минимальные оклады. От этого показателя зависит расчёт минимальных больничных, отпускных и пособий по беременности и родам — эти выплаты с 2027 года также вырастут.

Как изменится расчёт МРОТ в 2027–2029 годах

На ближайшие три года — с 2027 по 2029 год — власти планируют приостановить действующую норму, по которой МРОТ привязывался к медианной зарплате по стране.

Вместо этого минимальную оплату труда будут рассчитывать на основе прогнозируемого роста средних зарплат в организациях. В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов пояснили, что такой подход позволит опираться на более актуальные и разносторонние прогнозные данные.

Законопроект включает и одно техническое изменение для работодателей. С 1 января 2027 года администрированием страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний займётся Федеральная налоговая служба (ФНС).